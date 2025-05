Repubblica svela - Ecco quando De Laurentiis tornerà dalle Maldive: ha due incontri importanti in agenda

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica parla del rientro in Italia di Aurelio De Laurentiis, e degli appuntamenti in agenda per il presidente dei partenopei:

"Ci sono pure altri pensieri che riguardano un futuro più o meno immediato. Li affronterà il presidente Aurelio De Laurentiis la prossima settimana, al suo rientro dalle vacanze alle Maldive. Il patron azzurro ha l’agenda piena di appuntamenti. Lo attende il sindaco Gaetano Manfredi, probabilmente mercoledì, perché c’è da affrontare il discorso relativo al futuro dello stadio Maradona. De Laurentiis ha in programma pure l’incontro con Antonio Conte. [. Un appuntamento potrebbe essere fissato a ridosso della gara con il Genoa".