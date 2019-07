Universiadi, D'Ambrosio orgoglio partenopeo: medaglia d'oro nel tiro al volo a coppie miste! [VIDEO]

Il napoletano Simone D'Ambrosio e la romana Fiammetta Rossi conquistano l'oroð¥nella gara a coppie miste del trap imponendosi nella finale a Cina Taipei.

Nel trap mixed team Fiammetta Rossi e Simone d’Ambrosio hanno battuto la coppia di Taipei Wan-Yu Liu e Kun-Pi Yang. Un successo di prestigio per gli azzurri che arriva dopo l’argento nella gara individuale di Fiammetta Rossi, figlia del presidente federale Luciano, mentre D’Ambrosio, febbricitante durante la prima giornata di gare, non era riuscito a conquistare il podio. L’oro del tiro a volo arriva dopo quello del fioretto femminile ieri con Erica Cipressa. E la raccolta di medaglie promette di essere ricca anche oggi.

Terzo gradino del podio per la Spagna.