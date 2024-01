Supercoppa italiana 2024, domani sera partita finale Napoli-Inter a Riyad! Oggi ultimo allenamento per la squadra di Simone Inzaghi, che questo pomeriggio ha svolto la sua rifinitura alla vigilia della partita che sancirà la squadra campione vincitrice del trofeo in Arabia Saudita: differenziato per Bastoni e Dumfries, che dunque sono a rischio per domani.

Guarda l'allenamento dell'Inter su CalcioNapoli24.