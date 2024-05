Salvezza Udinese, Fabio Cannavaro: "Chiedo l'ultimo sforzo ai miei giocatori"

Udinese-Empoli 1-1, vantaggio degli ospiti al 90esimo con rigore di Niang e pareggio sempre in extremis con un altro tiro dagli 11 metri ma questa volta di Samardzic. Gara con tensioni ma che consegna ai friulani guidati da Fabio Cannavaro il destino nelle proprie mani.

Salvezza Udinese, Cannavaro: "Chiedo l'ultimo sforzo"

Il tecnico napoletano, intervenuto in conferenza stampa nel post partita, ne ha parlato così: "I tifosi sono stati straordinari e penso che abbiano apprezzato lo sforzo che stiamo facendo. E' questo lo spirito se vogliamo salvarci. Se pensiamo che lo devva fare solo la società o la squadra o l'allenatore è sbagliato: serve essere uniti coi tifosi per riuscirci. Per l'ultima gara ci saranno vari acciacchi e infortunati ma chiedo ai miei giocatori l'ultimo sforzo fondamentale".