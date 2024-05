Gasperini apre al Napoli, ha già avvisato l'Atalanta

Calciomercato Napoli - Gian Piero Gasperini può essere il prossimo allenatore del Napoli per ripartire dalla stagione che inizierà già tra qualche settimana con il nuovo progetto di De Laurentiis che guarda al futuro. Occhio al segnale che è arrivato per il Napoli.

Nuovo allenatore Napoli: Gasperini apre e avvisa l'Atalanta

Gasperini ha anche in questa stagione raggiunto traguardi incredibili con la sua Atalanta e ora si gioca tanto nel finale di stagione. Intanto, in vista del futuro, anche se sarà ancora sotto contratto non è così sicuro di restare a Bergamo. Perché, come rivelato da Sky Sport, Gasperini è corteggiato dal Napoli e l'allenatore della Dea nel post partita della gara vinta contro il Lecce ha lasciato intendere ai microfoni di Sky di non aver ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro:

"Il mio futuro? Intanto giochiamo mercoledì la finale e dopo cercheremo di capire se Gasperini 'logora o non logora'. Champions conquistata ha un valore enorme perché si lavora tanto per andare a prenderla e il prossimo anno sarà ancora più prestigiosa, ma nella mia carriera è sempre stata più importante la sfida. La mia carriera e la mia vita sono fatte di queste cose". Che, secondo quanto tradotto da Sky Sport, la sfida è il Napoli e per Gasperini è affascinante. Atalanta avvisata e prossima settimana decisiva.

Come riportato dalla redazione di calciomercato Sky Gasperini ha un contratto che scadrà il 30 giugno 2025 con l'Atalanta e il Napoli è tra gli estimatori. La decisione di Gasperini arriverà soltanto a fine stagione, quando avrà concluso il campionato e soprattuto provato a vincere la Finale d'Europa League con l'Atalanta contro il Bayer Leverkusen.