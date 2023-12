RAI, Perillo: "Napoli, debacle senza precedenti per una squadra campione. Stasera Mazzarri ha bocciato lui..."

Lungo commento di Antonello Perillo della RAI dopo Juventus-Napoli: "Nonostante la buona volontà e l’impegno, il Napoli esce sconfitto anche contro la Juventus. E sono 5 le partite perse in appena 15 giornate, con 12 (addirittura 14 se l’Inter dovesse vincere) dalla vetta: una vera debacle, con pochissimi precedenti, per una squadra chiamata a difendere il titolo conquistato pochi mesi prima. Come accaduto contro il RealMadrid e i nerazzurri di Inzaghi, la squadra di Mazzarri ha pagato pegno nella ripresa, dopo aver disputato un ottimo primo tempo.

Il rimpianto più grosso è nell’incredibile errore di irriconoscibile Kvaratskhelia, che si è divorato un gol già fatto. Un episodio che, se fosse andato diversamente, avrebbe potuto cambiare la direzione della partita. Malissimo Natan, che in un ruolo non suo è stato a ripetizione messo in crisi da Cambiaso. Sul gol segnato da Gatti, come in almeno altre tre occasioni avute dalla Juve, va evidenziata l’ormai cronica fragilità del pacchetto centrale difensivo. Inutile ripetere quanto sottolineato da agosto: Kim andava rimpiazzato diversamente; senza il coreano lo stesso Rrahmani non è più lui.

A proposito del mercato, la scelta di Mazzarri di sostituire nel ruolo di ala destra Politano con Raspadori conferma che i 25 milioni spesi per Lindstrom sono stati un investimento folle, visto che il danese con il 4-3-3 non c’entra nulla. Quei soldi si sarebbero dovuti dirottare sull’acquisto di un difensore centrale di grande spessore. Ora la squadra deve subito ritrovare energie e concentrarsi sull’appuntamento con il Braga. Il passaggio agli ottavi di Champions League è il minimo sindacale per una stagione che sul fronte scudetto è già finita