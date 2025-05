"Ma come è possibile?". Inter-Lazio: polemica social per Guida, disse: "Non arbitro il Napoli"

Corsa scudetto Napoli-Inter, è scoppiata la polemica in rete in queste ore dopo le designazioni per la 37a giornata di Serie A.

Inter-Lazio, scoppia la polemica per il napoletano Guida al Var

Tantissimi tifosi nerazzurri, infatti, tra cui anche Tancredi Palmeri, hanno sollevato una questione relativa a uno degli arbitri di Inter-Lazio: ovvero Marco Guida, fischietto napoletano e che ha scelto di non dirigere il Napoli quest’anno ma che sarà a San Siro per una gara che può decidere il titolo.

L’arbitro principale sarà Daniele Chiffi, tuttavia il collega originario di Pompei e iscritto alla sezione di Torre Annunziata sarà AVAR, ovvero assistente al VAR.

“Come è possibile che al VAR ci sia un napoletano per una partita scudetto che riguarda anche il Napoli?”, è la polemica che sta impazzando via social dopo l’annuncio della Lega Serie A.