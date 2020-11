Ultimissime notizie calcio Napoli – La curva epidemiologica del Covid-19 continua a crescere in Campania, anche i calciatori del Napoli iniziano a fare appelli per limitare le uscite ed evitare i contagi. Infatti Elseid Hysaj mostra sui social il travestimento per Halloween ma con un messaggio importante: “Stai a casa” dopo l’ultima impennata dei contagi.

Clicca sulla foto in allegato