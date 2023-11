Ultime news calcio - Sfida napoletana in Turchia, dove in Super Lig nella 12ª giornata Ghoulam ha sfidato Mertens, immortalandosi insieme a fine gara. A vincere a sorpresa è stato l'Hatayspor di Faouzi Ghoulam per 2-1 contro il Galatasaray del belga.

"Bellissimo ritrovare mio fratello Dries e poter festeggiare una vittoria stupenda di cui possiamo essere orgogliosi", scrive Faouzi Ghoulam su Instagram. E Dries commenta con un cuoricino chiaramente azzurro: