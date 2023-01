Coro Napoli come l'Argentina: "L'anno giusto è questo qui! Speriamo, riconquistiamo il tricolor!" | VIDEO

Ultime news SSC Napoli - Con Napoli-Juve, all'interno dell'impianto di Fuorigrotta e all'esterno del Maradona, torna il coro sulle note del coro che ha accompagnato l'Argentina alla vittoria del Mondiale in Qatar:

Due scudetti eccoci qua

Questa è la nostra realtà

Fatta di un amore immenso che è difficile spiegar

Sono stato in serie B

Fallimento e serie C

Ma la voglia di seguirti sai non è finita lì

Oggi sono ancora qui

Gioco pure in champions league

E mio figlio mi ripete l'anno giusto è questo quili

Speriamoooo???? Caro mio figlio spera anche per te

Ogni anno mi lusingo sempre

Riconquistiamo il tricolor