Baiano: "Sento dire spesso questa cosa su Raspadori, non condivido per niente"

Ultimissime Calcio Napoli- “A fare la differenza in Parma-Napoli sarà la concentrazione: è l’aspetto più importante in questo tipo di partite. È vero che il Parma è davanti alle altre in ottica salvezza, ma per salvarsi ha comunque bisogno di far punti e il Napoli non ha più il bonus a disposizione avendolo sprecato con il Genoa. Il Napoli – ha detto l’allenatore e doppio ex di Napoli e Parma Ciccio Baiano a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - deve portare a casa 3 punti, questo può determinare una sorta di agitazione e di pressione nei calciatori azzurri che devono saperla gestire.

L'assenza di Lobotka potrebbe pesare perché è vero che Gilmour ha fatto sempre bene quando chiamato in causa, ma è anche vero che Gilmour tecnicamente non è Lobotka. Gli allenatori dicono sempre che non ci sono titolari e riserve ma se Lobotka fa 38 partite e Gilmour solo 10 un motivo ci sarà. Lobotka è determinante, chi subentra deve farsi trovare pronto.

Quando si infortunano giocatori così importanti, è normale che la squadra ne risenta. Neres è una risorsa importante a partita in corso perché non sarà al 100% della sua condizione. Non può reggere tutti i 90' domenica ma potrà essere incisivo nel secondo tempo. Raspadori, che mi assomiglia nelle caratteristiche, invece ha dimostrato di essere un calciatore importante, se lo si fa giocare nel ruolo che gli è proprio.

Ho sentito più volte dire che poteva anche adattarsi come mezzala ma non lo condivido: i calciatori bisogna schierarli nella zona di campo che preferiscono affinché rendano al meglio”