Atlético Madrid su Olivera, ecco il prezzo e rivoluzione difensiva in vista

Con l'approssimarsi della fine della stagione, l’Atlético Madrid accelera i piani per il calciomercato estivo, concentrandosi su uno dei reparti più in difficoltà durante l’anno: la fascia sinistra. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, tra i profili più graditi allo staff tecnico guidato da Diego Simeone, in sinergia con il direttore sportivo Andrea Berta, spicca il nome di Mathías Olivera, attuale terzino del Napoli. L’uruguaiano, protagonista di un'ottima stagione sotto la guida di Antonio Conte, è già ben conosciuto in Liga per il suo passato al Getafe.

La sua esperienza nel campionato spagnolo, unita alla capacità di giocare sia in una linea a quattro che a cinque, lo rende una delle priorità per rinforzare una difesa destinata a cambiare volto. I colchoneros stanno infatti preparando una mini-rivoluzione: Witsel, Azpilicueta e Lenglet sono prossimi all’addio, mentre gli attuali esterni non hanno soddisfatto le aspettative. In questo contesto, Olivera rappresenta una soluzione affidabile e già pronta per il salto in una squadra che punta a ritrovare competitività su tutti i fronti, dalla Liga alla Champions League.

Il Napoli, consapevole del valore del proprio difensore, ha rinnovato il contratto del giocatore fino al 2030, ma il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe prendere in considerazione offerte superiori ai 30 milioni di euro. Una cifra importante, ma considerata più abbordabile rispetto ad altri nomi seguiti dai madrileni come Javi Carreras o Miguel Gutiérrez. Con l’estate alle porte, il nome di Olivera potrebbe diventare uno dei più caldi del mercato. E a Madrid, la sensazione è che il profilo giusto per iniziare la ricostruzione difensiva sia proprio lui.