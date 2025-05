Parma-Napoli, Tosto: "Conte, punta forte su di lui! È in fiducia e ha entusiasmo"

Ultimissime Calcio Napoli - Vittorio Tosto, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla.

Ecco quanto ha affermato: "Al Napoli può bastare un punto di vantaggio? Sì, anche perchè gli azzurri hanno fatto una grande stagione, ad inizio anno avrei firmato per questo tipo di situazione a due giornate dalla fine. Un punto sembra poco, ma in realtà non lo è. Il Napoli sta compiendo un'impresa straordinaria, ha la forza per arrivare fino in fondo. Il pareggio col Genoa ci può stare, come ci potevano stare i pareggi con Bologna e Lazio che sembrarono dei brutti risultati. C'è grande convinzione nella squadra di Conte, si può ottenere un grande risultato.

Paura contro il Genoa? Non credo, il Genoa poi ha degli ottimi giocatori. Inoltre è una squadra libera mentalmente, ha saputo sfruttare gli episodi contro un Napoli che fino al 2-2 aveva ben gestito la partita. Gli episodi hanno inciso, può capitare nel calcio. Il Napoli ha avuto la forza di potersi giocare un bonus con il pari contro il Genoa, ora però il Napoli dà garanzie in vista delle ultime giornate.

A Parma come la giocherei? Punterei su Raspadori, in questo momento √® in grande fiducia ed ha entusiasmo. In questo momento punterei sempre sulle individualit√† pi√Ļ che sui numeri ed i moduli, Neres poi potr√† dare il suo contributo a gara in corso. Ora bisogna schierare i giocatori pi√Ļ in forma".