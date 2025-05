Stagione finita per Lobotka? Il Mattino: è improbabile il recupero la sfida al Maradona

Ultime news SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino scrive dell'infortunio di Stan Lobotka:

"Una ricaduta per lo slovacco che ha alzato bandiera bianca al Maradona dopo appena 10' per via di una caviglia galeotta (martoriata da un intervento di Karlsson del Lecce la settimana precedente). L'esito della risonanza magnetica effettuata ieri presso il Pineta Grande Hospital di Castel Volturno ha evidenziato «un trauma distorsivo alla caviglia destra». Il playmaker slovacco ha già cominciato il consueto protocollo riabilitativo fatto di terapia antinfiammatoria (tecar e ultarsuoni), e naturalmente sarà costretto a saltare la trasferta di domenica a Parma. Non solo. Stanislav quasi certamente dovrà mordere il freno anche per la gara casalinga con il Cagliari, salvo clamorosi recuperi che al momento appaiono a dir poco improbabili. Sopratutto per evitare un'ulteriore ricaduta così come capitato dopo la trasferta di Lecce. Tant'è. Al suo posto giocherà Gilmour".