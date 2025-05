Parma-Napoli, Mandato: "È l'uomo della provvidenza, Conte dovrebbe puntare su di lui"

Ultimissime Calcio Napoli - Tommaso Mandato, avvocato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla.

Ecco quanto ha affermato: "Rigore negato al Napoli contro il Genoa? Non cerchiamo scuse, ma va analizzato questo episodio. C'era un fallo di mano non segnalato, strano che il VAR non abbia richiamato l'arbitro. E' un momento delicato, ma la speranza è che non ci siano errori. Il Napoli dovrà vincere le sue partite senza pensare a questi episodi.

Lobotka? Dall'esterno è difficile da comprendere questa scelta, ma ci sarà stato l'ok del calciatore e dello staff. Il rischio è stato eccessivo, purtroppo la sua assenza sarà pesante nel rush finale. Gilmour, però, saprà dare il suo contributo. De Laurentiis dovrebbe parlare con la squadra in vista del finale? Non lo so, ora come ora dobbiamo pensare solo al risultato finale. La squadra è stanca, ma mancano solo due partite quindi bisogna fare l'ultimo sforzo. Temo il braccino corto, anche contro il Genoa la squadra era contratta e nervosa. A Parma e Cagliari bisognerà fare qualcosa in più.

Come giocherà il Napoli a Parma? Io sceglierei il 4-4-2 con Raspadori dal primo minuto, l'attaccante azzurro ha delle caratteristiche particolari, ma alla fine è sempre l'uomo della provvidenza. Il Napoli fa pochi gol e lui ne sta facendo, quindi sfrutterei il suo momento di forma, poi Neres potrà dare una mano a gara in corso".