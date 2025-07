Toni: "Napoli e Inter avanti, c'è molta distanza con la Juventus. De Bruyne? Una cosa farà la differenza"

Luca Toni, ex centravanti, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto delle sue parole:

Cosa intende per “dare del gas”? «Le cessioni di alcuni giocatori importanti stanno rallentando il mercato dei bianconeri, ma se dai via Vlahovic ti servono 2-3 colpi forti. In questo momento c’è molta distanza tra la Juventus e la coppia Napoli-Inter. E il Milan di Allegri, non avendo le Coppe, potrà concentrarsi soltanto sul campionato. A volte è un vantaggio avere un solo impegno, anche se le notti europee portano entusiasmo. Ai bianconeri manca qualcosa, però sono convinto che interverranno e alla fine Tudor sarà competitivo».

Allegri ha iniziato il precampionato con Leao centravanti: la convince l’esperimento? «Non tanto, penso che Rafa abbia bisogno di spazio e di partire largo per essere devastante nell’uno contro uno. L’arrivo di Modric aiuterà anche lui: l’ex Real Madrid è un campione e con una sola partita a settimana sarà gestito al meglio da Allegri e farà la differenza, come De Bruyne a Napoli».