Amelia: "La competizione tra Milinkovic Savic e Meret farà bene a entrambi"

Marco Amelia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

“Avere aggiunto Milinkovic Savic a Meret non costituirà un problema per Alex, anzi deve essere solo motivo di stimolo per lui. Del resto – ha detto l’ex portiere di Milan, Genoa e Palermo a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - quando fai un percorso che parte dal settore giovanile hai sempre la concorrenza di altri portieri e Meret se l’è sempre giocata molto bene. La scelta del Napoli di mettere in organico due portieri forti con caratteristiche diverse è volta ad avere competitività al ruolo per avere il massimo delle prestazioni in tutte le varie competizioni in cui sarà impegnato. La presenza del serbo per Alex e viceversa costituirà una motivazione per entrambi a dare il massimo anche in allenamento, farà bene ad entrambi, insomma. Non so se Meret sarà il titolare, come spesso capita nel calcio la meritocrazia stabilirà chi giocherà o meno.

Nel momento in cui il Napoli ha deciso di puntare su due portieri titolari come Meret e Milinkovic Savic non possiamo dire che ci sia una gerarchia. E’ vero che il serbo è costato 20 milioni, ma occorre capire come il serbo si adatterà al Napoli e alla piazza, più importante di quella di Torino, con tutto il rispetto, visto che ci sono aspettative più alte. C’è poi Conte, che deciderà chi schierare in base alle sue valutazioni. Avere un’alternativa al ruolo così importante è un bene per un grande club: oggi il portiere è sottoposto a sollecitazioni nervose e si stanca moltissimo anche in questo senso, non dovendo più solo parare ma anche gestire la difesa e giocare con i piedi. Per questo avere due titolari è fondamentale, come lo è in termini di allenamento ed io ho vissuto questa motivazione in prima persona.

Meret è più impostato tecnicamente, tra i pali, il serbo invece con i piedi è molto forte ed ha personalità. Io seguo Alex da quando aveva 15 anni, lo conosco benissimo e so quanto vale. Sono un estimatore assoluto di Meret ma mi piace anche Milinkovic Savic”.