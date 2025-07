Accostato al Napoli, Zhegrova potrebbe ora lasciare il Lille! Romano svela: "Continuano i movimenti, altri club in corsa"

Edon Zhegrova era finito nei radar della SSC Napoli a maggio, ma alla fine non s'è n'è fatto nulla. Ora, però, la sua permanenza al Lille non è affatto scontata. Come riferisce Fabrizio Romano sul proprio account X, il giocatore ha le valigie pronte:

"Non solo Chevalier-PSG, ma anche Edon Zhegrova potrebbe lasciare il Lille nelle prossime settimane, poiché continuano i movimenti per l'ala. Il Napoli ha fatto dei tentativi a maggio, ma il prezzo richiesto dal Lille era troppo alto; ora altri club si stanno unendo alla corsa".