Rai, Perillo: "Chi critica il Napoli per non aver acquistato Ndoye sbaglia di grosso"

Il giornalista RAI Antonio Perillo ha pubblicato un tweet sul proprio profilo X a proposito del calciomercato del Napoli:

"Chi critica il Napoli per non aver acquistato Ndoye sbaglia di grosso, non solo perché la valutazione data al giocatore era eccessiva. La campagna acquisti del club di De Laurentiis è di altissimo livello, seconda solo a quella del primo anno di Benitez, quando furono acquistati Reina, Albiol, Callejon, Mertens, Higuain e Zapata. Con la differenza che il Napoli di oggi non è da rifondare, ma arriva da uno scudetto. Milinkovic-Savic, Beukema, Marianucci, un certo De Bruyne (di gran lunga il miglior colpo di tutta la Serie A), Lang e Lucca consentono a Conte di avere tra le mani un bolide. E non è finita qui...".