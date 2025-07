Napoli a Dimaro fino al 2028! Trattativa in corso per far durare il ritiro tre giorni in più

Il Napoli ha concluso il suo quattordicesimo ritiro a Dimaro. Oggi il quotidiano Il Mattino intervista Luciano Rizzi, presidente dell'APT della Val di Sole, che commenta così il ritiro appena concluso.

"Tutti mi chiedono: ma quanti ne sono arrivati? E io rispondo: non lo so, forse 100mila. Forse di più. La certezza è che anche a Pejo e a Cles ho trovato in giro tifosi con la maglia del Napoli e anche gli hotel di Marilleva sono pieni di appassionati che sono venuti a seguire il ritiro degli azzurri.

Vorremmo che il Napoli restasse di più, almeno altre tre giorni. Credo che questo andrà pattuito con l’Abruzzo, ma vorremmo che ci sia una permanenza maggiore"