Sky - Ndoye al Bologna guadagna 800mila euro: il Napoli gli offre un ingaggio più che quadruplicato!

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: oggi da Sky Sport i nuovi aggiornamenti sulle trattative in corso in casa Napoli, sia in entrata che in uscita. Di seguito quanto appena riportato su Sky Sport 24:

Su Ndoye ci aspettiamo un rilancio sia da parte del Napoli che del Nottingham, ma che al momento non sono ancora arrivati. La volontà del Napoli non è cambiata, anche se il Bologna si è rivelato un club durissimo con cui trattare. Il Bologna è disposto a vendere Ndoye solo in caso di offerte fuori mercato, ecco perché chiedono 45 milioni di euro. È pur vero che Ndoye al Bologna guadagna 800mila euro a stagione, mentre il Napoli gli offre 3,5 milioni -uno stipendio più che quadruplicato - e il Nottingham gli offre addirittura 4,5 milioni di euro all'anno: non sarà facile per il Bologna trattenerlo di fronte a queste offerte.