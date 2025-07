Clamoroso Osimhen, è incontentabile: ecco perché non ha ancora firmato col Galatasaray!

Osimhen al Galatasaray, finalmente ci siamo: sabato 2 agosto a Istanbul si terrà una grande cerimonia per ufficializzare il trasferimento dell'attaccante nigeriano al Galatasaray, dopo mesi di estenuante trattativa con il Napoli. Tutto già pronto per le visite mediche e la firma sul contratto.

Retroscena su Osimhen

Il Mattino svela anche perché la trattativa ha tardato così tanto ad andare in porto. A quanto pare, il Napoli non c'entra. Se Osimhen non ha ancora firmato con il Galatasaray è a causa di una richiesta dello stesso attaccante: "non sufficienti tre anni, ha voluto un contratto per quattro. Ed è stato accontentato: firmerà una accordo fino al 2029, a circa 15 milioni di euro a stagione più una infinità di bonus e la gestione in proprio dei diritti di immagine che dovrebbero essere gestiti da un’agenzia italiana".

Tutti soddisfatti alla fine: il Napoli ha visto accontentare tutte le richieste e Osimhen guadagnerà praticamente gli stessi soldi che gli offrivano in Arabia Saudita.