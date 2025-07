Caputo: "Vi spiego perché Conte ha scelto Lucca. Ala sinistra? Ho un mio preferito"

Ciccio Caputo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

“Lucca è stata una scelta condivisa con l’allenatore e Conte ha scelto un profilo simile a Lukaku. L’ex Udinese potrà imparare molto dal belga in un momento di crescita personale. Rubare un po’ di segreti da Big Rom sarà per lui essenziale. Ndoye? Se il mister insiste su di lui – ha detto l’ex attaccante di Bari e Sassuolo a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - e su altri calciatori da acquistare è perché vuole essere competitivo sia in campionato che in Champions. Tra i nomi che si sono fatti io prenderei Lookman, perché rispetto a Ndoye e Chiesa ha segnato più gol ed è stato anche più continuo.

Conosco Conte, in ogni caso l’esterno che arriverà o anche gli altri che sono in rosa se non si impegnano in entrambe le fasi, offensiva e difensiva, non avranno spazio. I calciatori che non si allineano all’idea di calcio del mister non possono far parte del suo progetto. Ma l’allenatore lavora molto sui calciatori, una testimonianza evidente è l’evoluzione di Politano che è stato lo scorso anno un equilibratore fondamentale per la vittoria dello scudetto. Gli allenamenti di Conte sono molto pesanti, ma superate le prime fasi di stanchezza si traggono solo benefici".