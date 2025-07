Clamoroso: Napoli su Chiesa, ma Conte vuole Garnacho! Repubblica assicura: non è un depistaggio

Calciomercato Napoli, salta la trattativa con Ndoye! L'attaccante del Bologna ha infine accettato l'offerta del Nottingham Forest che gli propone un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione. Il Napoli è tornato prepotentemente alla ricerca di un attaccante esterno: secondo il quotidiano La Repubblica il nome forte è quello di Federico Chiesa del Liverpool anche se Conte spera in Garnacho.

Si torna a parlare di Chiesa, stimato da Conte: nella stagione dei Mondiali, il ritorno in Italia sarebbe la soluzione migliore dopo la deludente esperienza al Liverpool. Certo precipitare dalla certezza Ndoye all’azzardo Chiesa sarebbe traumatico, tanto più che Conte sa che ci sono altri quaranta milioni da investire per quel ruolo.

E allora il tecnico ha ripreso a sperare in Garnacho, suo primo obiettivo per il dopo-Kvaratskhelia. Non era un depistaggio allora, non lo è oggi.