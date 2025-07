Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta su Sportitalia a proposito di Dan Ndoye al Nottingham Forest:

“Il Napoli si era fermato venerdì scorso. Il Napoli non aveva offerto 45 milioni come si diceva, ma si è fermato a 35 milioni più 5 milioni di bonus. Da venerdì ad oggi il Napoli non si è mosso. Non ha ritenuto opportuno andare oltre quella cifra. Il Nottingham Forest chiude l’operazione e porta a casa Ndoye”.