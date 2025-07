Pedullà fa chiarezza: "Vi spiego cosa è successo davvero tra il Napoli e Ndoye"

Calciomercato Napoli, ultime notizie da Sportitalia: su YouTube il giornalista Alfredo Pedullà svela i retroscena della trattativa tra Napoli e Bologna per Ndoye, ora che l'attaccante svizzero è ad un passo dal Nottingham Forest.

"Finalmente finisce la narrazione su Dan Ndoye al Napoli: dico finalmente perch√© √® stata un'autentica narrazione e vi spiego perch√©. Nei giorni scorsi si era parlato di un'offerta di 45 milioni dal Napoli, che sarebbe stata respinta. Alla fine per√≤ Ndoye andr√† al Nottingham per un'offerta di 42 milioni - inferiore ai 45 milioni - ed √® la prova che se davvero il Napoli ne avrebbe offerti 45, l'affare si sarebbe fatto. Dunque non si pu√≤ parlare della volpe che non arriva all'uva, perch√© il Napoli ha legittimamente deciso di frenare e non fare pi√Ļ rilanci per Ndoye.

La verit√† √® che il Napoli si era fermato all'offerta di 35 milioni pi√Ļ 5 milioni di bonus e non √® andato oltre. Per me il Napoli ha fatto bene perch√© Ndoye non vale 45 milioni di euro, ma il mercato inglese √® drogato e il Nottingham ha speso quella cifra. Il Napoli invece aveva deciso gi√† venerd√¨ di fermarsi e non fare pi√Ļ offerte, ma vi garantisco che se il Napoli avesse offerto 45 milioni al Bologna, ora Ndoye sarebbe un giocatore del Napoli. Il Napoli ha deciso di non aumentare la valutazione fatta del calciatore e di non arrivare a spendere quella cifra".