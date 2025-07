Manuel Neuer è in vacanza a Praiano! Il portiere e capitano del Bayern Monaco si sta godendo la Luna di Miele con la sua nuova moglie Anika Bissel: insieme hanno scelto di festeggiare la loro unione con un viaggio in Italia. Dopo essersi sposati in un castello in Alto Adige sono poi volati in provincia di Salerno, a Praiano.

Come rivela l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, Neuer e sua moglie sono al Grand Hotel Tritone di Praiano e lì si stanno godendo il viaggio di nozze.