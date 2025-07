Rai - Ieri il blitz in Italia del Nottingham Forest per Ndoye, il Napoli già informato: le cifre

Calciomercato SSC Napoli - Ciro Venerato al sito della Rai ha aggiunto altri dettagli sull'affare Ndoye al Nottinhgam Forest:

"Lo avevamo anticipato gi√† ieri sera a La Domenica Sportiva. Premier favorita per Ndoye. Che da oggi √® un nuovo tesserato del Nottingham Forest che in mattinata ha giocato di anticipo sul Manchester United. Blitz in Italia del presidente del Nottingham (ieri era allo stadio di Como, come riportato da La Domenica Sportiva) e oggi ha chiuso accordo con i felsinei. Il Bologna conferma tutto. 40 milioni pi√Ļ cinque di bonus facili. Al giocatore 4.5 x cinque anni. Il Napoli sapeva tutto gi√† da ieri sera. Aveva gi√† iniziato sondaggi con altri esterni".