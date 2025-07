Grealish vuole il Napoli, CorSport: attende una chiamata, gli azzurri hanno un 'jolly' da giocare

Calciomercato Napoli - Fallito l'assalto a Dan Ndoye, che passerà al Nottingham Forest, il Napoli è ora alla ricerca di altri profili per completare il reparto offensivo. Tanti i nomi accostati agli azzurri, alcuni altisonanti come quello di Jack Grealish.

Grealish Napoli aggiornamenti

L'operazione Grealish per il Napoli non è semplice soprattuto per i costi, ma l'idea resta in piedi. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

"Anche Grealish, in uscita dal City a 29 anni, è un profilo ritenuto interessante come Sterling e anzi è in attesa di una chiamata: Napoli lo attira moltissimo. Sì. E magari la presenza di De Bruyne rappresenta un plus. In questo periodo, poi, ha scelto la Costiera Amalfitana per iniziare la preparazione in solitudine: sarà un caso, magari non lo è".