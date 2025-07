Nanni: "So che il Napoli sta facendo la corte a questo calciatore. Beukema? Atleta vero"

A Stile TV nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianni Nanni, responsabile medico Commissione Bologna FIGC

"Beukema è un atleta vero oltre che un calciatore ed un bravissimo ragazzo. Mi dispiace averlo perso, ma sarà una grande risorsa per il Napoli. Con noi stava benissimo, ma il calcio porta ad ambire a traguardi sempre migliori, ci ha lasciato ma sono convinto che un pezzetto di cuore l'ha lasciato da noi. Italiano ha idee chiare e non le tradisce, ha un ottimo rapporto con i calciatori e per questo riesce a creare un'atmosfera unica con tutto l'equipe. Italiano ce lo teniamo stretto e resterà con noi per qualche anno ancora! Ndoye? Vorremmo tenercelo stretto, ma dipende dalle condizioni del mercato che vengono fuori. So che il Napoli gli fa la corte, vorrà dire che oltre al Bologna tiferemo anche Napoli!

Si sta allenando con noi, ha avuto una botta nella prima amichevole, ma nulla di grave, ha anche giocato ancora. È uscito per precauzione e per rabbia perché fare un fallo da rosso in un'amichevole... Ndoye ha velocità in attacco, dribbling e anche gol e quando c'è da difendere, difende e anche per lui dico che è un atleta prima ancora che un calciatore. Il Bologna spero che farà il campionato dell'anno scorso, mi augurerei di competere per lo scudetto col Napoli, sarebbe bello soprattutto per noi. Zanoli è un nome sulla lista, ma non so, Sartori e Italiano ne sanno di più. È sicuramente un giovane di prospettiva e di valore, forse nel Napoli fa fatica a giocare e forse per questo viene accostato al Bologna che comunque in quel ruolo ha un giovane e un altro meno giovane per cui anche da noi c'è concorrenza! Noi lo scorso anno eravamo coperti in tutti i ruoli e al di là di infortuni e squalifiche avevamo una panchina molto lunga ed è stata brava la società a prendere calciatori che erano sconosciuti prima di venire qui. E poi, bravo Italiano a valorizzarli, lui è un grande maestro"