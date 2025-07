Sportitalia - Zaccagni il preferito di Conte, viva l'opzione Sterling! Nessuna conferma su Nusa

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta su Sportitalia a proposito delle alternative in casa Napoli a Dan Ndoye, oramai promesso sposo del Nottingham Forest:

“Resta viva l'opzione Sterling, mentre invece non ho conferme su Nusa. Il profilo che piace di più in Italia è quello di Zaccagni che però è all'interno di un discorso complicato in casa Lazio. Al Napoli piace e potrebbe continuare a valutarlo”.

Sul proprio portale, Pedullà ha poi aggiunto:

"Non abbiamo riscontri su un’avanzata di 35 milioni più bonus per Nusa, classe 2005 del Lipsia, malgrado qualche voce circolata in giornata. Vi avevamo anticipato i contatti diretti con il Chelsea per Sterling, qualche nome è stato scartato. Se c’è un profilo in Serie A che piace molto al Napoli, è quello di Mattia Zaccagni e ve ne avevamo parlato in esclusiva. Ma con il mercato bloccato della Lazio non sarà semplice...".