Napoli-Juanlu in stand-by! Si valuta di trattenere Zanoli come vice Di Lorenzo

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: oggi il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulle strategie del direttore sportivo Manna. Oltre all'attaccante esterno, il Napoli cerca ancora un vice-Di Lorenzo. Il nome forte è quello di Juanlu Sanchez del Siviglia ma negli ultimi giorni stanno risalendo le quotazioni di Alessandro Zanoli, che potrebbe rappresentare un'alternativa interna al ruolo di terzino destro.

Zanoli può vantare la corte di Fiorentina e Udinese, il Napoli riflette, ha messo in stand by la trattativa con il Siviglia per Juanlu Sanchez non volendo concedere una percentuale sulla futura rivendita e sobbarcarsi il pagamento del contributo di solidarietà come, invece, ha fatto per l’acquisto di Milinkovic Savic. Il Siviglia l’ha convocato per l’amichevole contro lo Schalke 04, Juanlu Sanchez ha giocato con la maglia numero 16 in onore di una leggenda del club come Antonio Puerta.