Soviero: “Meret? Non aveva altre proposte oltre quella del Napoli"

Salvatore Soviero, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli aveva bisogno di un portiere con caratteristiche diverse da quelle di Meret. Il Napoli ha sempre avuto problemi nel giro palla e Milinkovic-Savic è un portiere ultra moderno che in questi due campionati ha fatto benissimo. Milinkovic-Savic non è il portiere di riserva, le gerarchie non sono così definite, il serbo è un nazionale. Meret ha avuto la possibilità e di lui nessuno è mai stato convinto al massimo. Se Conte ha scelto Milinkovic-Savic è perchè vuole farlo giocare titolare. Se poi giocherà Meret avrà un concorrente diverso da quelli che ha avuto negli ultimi due anni. Non credo al fatto che Meret avesse delle proposte oltre a quella del Napoli”.