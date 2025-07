Ignoffo: "Non va sottovalutato questo calciatore di Conte: può essere un jolly"

Giovanni Ignoffo, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

"Arrivo di Milinkovic-Savic al Napoli? Il Napoli non scherza, sta rendendo competitiva la rosa in vista di una stagione lunga e difficile, ci saranno tante alternative. Osimhen al Galatasaray? Soluzione giusta per entrambe le parti: finalmente il Napoli potrà non pensare più a questa telenovela, mentre il giocatore potrà continuare a crescere altrove.

Centrocampo del Napoli? Per giocare a 3 ci sono tutti gli elementi, per giocare a 4 o a 5 servirebbe altro. Al momento la qualità è tanta, è giusto premunirsi per non farsi trovare impreparati nel corso della stagione in caso di squalifiche ed infortuni. Tutti avranno il loro spazio, avere tanti giocatori di livello è sempre una cosa positiva, anche negli allenamenti questo elemento fa la differenza.

Raspadori? Lui sa ciò che può fare, non va sottovalutato. Il suo obiettivo è restare al Napoli per ritagliarsi ancora una volta il suo spazio, sia a gara in corso che da titolare. Ha sempre dato il suo contributo, anche l'anno scorso. Offre delle alternative importanti, per Conte è un jolly importante. Io al suo posto cercherei di rimanere in un ambiente come quello del Napoli, c'è tanta concorrenza ma puoi raggiungere dei grandi obiettivi".