Chi ha più possibilità di vincere lo Scudetto? Ecco la previsione di Opta Analyst:

  • La Fiorentina di Stefano Pioli ha il 2,9% di possibilità di diventare Campiona d'Italia. 
  • Il Bologna di Vincenzo Italiano il 3,6%.
  • La Lazio di Maurizio Sarri il 5,1%.
  • Il Milan di Max Allegri 7,3%
  • La Juventus di Igor Tudor il 7,5%.
  • La Roma di Gasperini il 10,5%.
  • L'Atalanta di Ivan Juric il 12,5%.
  • Il Napoli di Antonio Conte il 13,7%
  • L'Inter il di Chivu 35%.
