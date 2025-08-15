Chi ha più possibilità di vincere lo Scudetto? Ecco la previsione di Opta Analyst
Chi ha più possibilità di vincere lo Scudetto? Ecco la previsione di Opta Analyst:
- La Fiorentina di Stefano Pioli ha il 2,9% di possibilità di diventare Campiona d'Italia.
- Il Bologna di Vincenzo Italiano il 3,6%.
- La Lazio di Maurizio Sarri il 5,1%.
- Il Milan di Max Allegri 7,3%
- La Juventus di Igor Tudor il 7,5%.
- La Roma di Gasperini il 10,5%.
- L'Atalanta di Ivan Juric il 12,5%.
- Il Napoli di Antonio Conte il 13,7%
- L'Inter il di Chivu 35%.
