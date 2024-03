Serie A - La contestatissima direzione arbitrale di Lazio-Milan costa cara a Marco Di Bello. L'arbitro brindisino, non per la prima volta in carriera e neanche nel corso di questo campionato, sarà infatti fermato per un altro mese dai vertici dell'AIA e dal designatore Gianluca Rocchi. È quanto riporta La Gazzetta dello Sport sulle sue pagine online.