Il Frosinone chiama, la Salernitana risponde. All'Arechi finisce 1-1

Serie A - Arriva quello che potrebbe essere un segnale incoraggiante per la Salernitana. Gli uomini di Sousa hanno affrontato il Frosinone nella gara valida per la quinta giornata di Serie A e anche se oggi la vittoria non è arrivata non sono usciti dall'Arechi a mani vuote. I neopromossi ciociari sono andati in vantaggio grazie al gol di Simone Romagnoli al 12' minuto. I padroni ci casa rispondono al 52' con Cabral. Altro risultato positivo per gli uomini di Eusebio Di Francesco è una boccata d'ossigeno per i campani protagonisti di una buona prestazione contro una squadra in un ottimo momento.