David-Napoli, stasera gli agenti potrebbero essere al Maradona! Ma c'è un ostacolo nell'affare

Calciomercato Napoli, arrivano importanti conferme sul possibile approdo in azzurro di Jonathan David. Perché chiaramente il solo Romelu Lukaku non basterà nella prossima stagione tra le varie competizioni e la società sembra aver messo proprio il bomber canadese in cima alla lista.

Calciomercato Napoli, accelerata per David

Come conferma anche Il Mattino oggi in edicola, il Ds Giovanni Manna si sta già muovendo con gli agenti dell’attaccante che tra l'altro sono proprio in città in queste ore e non è escluso - si legge sul giornale - che possano allungarsi anche stasera al Maradona stasera per Napoli-Genoa.

Nel frattempo la SSC Napoli propone un quinquennale ma le pretese per l’ingaggio - considerando anche lo status da svincolato che può creare un'asta - creano al momento una distanza siderale tra le parti.