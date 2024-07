Calendario Serie A 2024-25: tutte le partite e gli orari

Calendario Serie A, quando ci sarà il sorteggio del calendario Sere A 24 25 per la prossima stagione? Dove vederlo in diretta, data e orario per l'inizio della nuova Serie A 2024 25. C'è grande attesa per quella che sarà sicuramente una grande stagione attesa da tutti i tifosi e le società. Campionato Serie A, partite e orari decise dalla Lega.

Calendario Serie A 2024 25, quando esce e dove vederlo in diretta tv e streaming con tutto il sorteggio per la nuova stagione che è pronta a partire. In questo articolo vedremo quello che sarà il nuovo calendario Serie A con partite, soste e orari.

Calendario Serie A: partite e orari

Calendario Serie A 2024 25 partite giornata per giornata con il nuovo campionato italiano di calcio che inizierà il prossimo 17 agosto: tre giornate e poi la pausa Nazionali.

Calendario 2024 Serie A, scopriamo quelle che saranno tutte le partite da giocare e vedere per la nuova stagione grazie all'estrazione calendario Serie A. Qui la diretta con il calendario Serie A completo di tutte le squadre:

Calendario Serie A 2024 25: soste e date

Queste le soste e le date del calendario Serie A con tutte le indicazioni per la nuova stagione:

18 agosto 2024 – Inizio campionato Serie A

8 settembre 2024 – Pausa Nazionali

13 ottobre 2024 – Pausa Nazionali

30 ottobre 2024 - Turno infrasettimanale

17 novembre 2024 – Pausa Nazionali

23 marzo 2025 – Pausa Nazionali

25 maggio 2024 – Ultima giornata di Serie A

Data inizio campionato di Serie A: è sabato 17 agosto che partirà il prossimo campionato di calcio in Italia. Ma quando ci sarà il sorteggio calendario Serie A 2024 25? C'è ora una data anche ufficiale e bisognerà aspettare molto poco, nei prossimi giorni avverrà tutto. Manca quindi pochissimo al prossimo inizio della Serie A 2024 25, col sorteggio che sarà visibile sui canali Lega e probabilmente anche su Dazn e Sky.

Tutti i tifosi aspettano solo l'ufficialità per vedere il calendario Serie A 24 25 e capire quale partite affronteranno le loro squadre del cuore. C'è ora il comuncato ufficiale per il sorteggio calendario di Serie A 2025:

Orario sorteggio calendario Serie A - Avrà come nuovo sponsor Enlive, il calendario Serie A verrà svelato nella giornata del 4 luglio alle ore 12.00 presso l'Auditorium Multimediale di RDS a Roma.