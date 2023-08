Poteva non iniziare nel migliore dei modi l'avventura di Jens Cajuste con la maglia del Napoli.

Durante l'amichevole contro l'Apollon Lomassol, il nuovo centrocampista azzurro ha rischiato di farsi male scivolando davanti agli spogliatoi.

L'episodio con non è sfuggito ai colleghi di Sky Sport presenti a bordo campo. Fortunatamente il calciatore non si è fatto praticamente nulla, e dopo aver effettuato il riscaldamento è entrato regolarmente in campo.