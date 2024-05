Di Marzio: "La Juve ha scelto il nuovo allenatore! Mi hanno dato anche un'altra notizia..."

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, commenta a Sky Sport le ultime notizie in merito al futuro di Thiago Motta:



"La Juve ha scelto Thiago Motta, è lui la prima scelta. La Juventus sta aspettando il suo ok definitivo, credo che il tecnico sceglierà a breve. Credo che alla fine accetterà l’offerta della Juve. Se lascerà il Bologna è per andare alla Juve, e non a caso i bianconeri sono molto avanti sia su Zirkzee che su Calafiori, due giocatori da consegnare a Thiago Motta. Anzi, mi dicono che la Juve sia la società più avanti su Zirkzee"