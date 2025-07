Problemino alla schiena per Lukaku e ghiaccio spray, poi il colloquio con Conte | FOTO CN24

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi stiamo raccontando in diretta video su Youtube il dodicesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 8 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

Piccolo problema alla zona bassa della schiena per Romelu Lukaku, dopo il lavoro aerobico nella sabbia e con gli ostacoli sulla pista d'atletica: l'attaccante azzurro ha necessitato dell'ausilio dello staff che col ghiaccio spray ha alleviato il dolore di Big Rom. Poi, breve colloquio a bordocampo fra Romelu Lukaku e Antonio Conte, prima di riprendere il lavoro. E per un po' ha osservato - senza prenderne parte - l'esercitazione sul possesso palla nello stretto che i compagni stanno eseguendo sul campo B. Insomma, si è fermato, anche se per poco, Big Rom per non sovraccaricare i muscoli. Poi - alle ore 12:10 - è tornato in gruppo prendendo parte alle esercitazioni in campo col pallone.

Ecco la fotogallery a cura di Ciro De Luca per CN24: