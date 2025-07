Juanlu-Napoli, intreccio con Zanoli: da Siviglia hanno una convinzione | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Juanlu Sanchez, giovane terzino destro spagnolo del Siviglia, è seguito con attenzione dal Napoli che cerca un vice Di Lorenzo. La trattativa prosegue, ma al momento non c'è ancora un accordo totale tra le parti.

Juanlu Napoli aggiornamenti

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24.it, da Siviglia pensano che la possibile notizia di una permanenza di Zanoli al Napoli sia tattica, una sorta di speculazione per abbassare le resistenze e le richieste iberiche.

Il Napoli si sarebbe aspettato da Juanlu una presa di posizione maggiore, un po’ come fatto da Beukema con il Bologna. Lo stesso Juanlu ha un accordo con il Napoli, ma non ha puntato i piedi con il Siviglia per lasciarlo partire. Le parti restano comunque in contatto per trovare una soluzione.

