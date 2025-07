Cyril Ngonge ha appena completato le visite mediche come nuovo giocatore del Torino; la firma del contratto è attesa a breve. L'annuncio arriva da Fabrizio Romano, che su X fornisce i dettagli dell'affare con il Torino:

"Il Napoli incassa 1 milione di euro come quota per il prestito, mentre nell’accordo è inclusa anche un’opzione di riscatto fissata a 17 milioni di euro, ma non obbligatoria".