Calciomercato Napoli, arrivano rinforzi anche per il settore giovanile in vista della prossima stagione.

Calciomercato Napoli, rinforzo straniero per la Primavera

C’è infatti una new entry straniera per il settore giovanile azzurro: si tratta di Steliyan Stoyanov. Ovvero un talento bulgaro classe 2005 con ruolo centrocampista centrale ma capace di muoversi anche sulla fascia destra a tutto campo o come esterno offensivo. In Italia ha già avuto un'esperienza col Frosinone.