Ignoffo: "Osimhen al Galatasaray? E' la soluzione più giusta per tutti, il Napoli sta lavorando molto bene sul mercato, De Bruyne verrà stimolato dalla piazza partenopea"

Giovanni Ignoffo, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

"Osimhen finalmente al Galatasaray alle condizioni del Napoli? Credo sia la soluzione più giusta, tutti ne traggono dei benefici. Le condizioni dell'affare sono favorevoli per il Napoli ed è stata rispettata anche la volontà del calciatore. Il Napoli accelera sul mercato con la rosa quasi al completo? Il club sta facendo un ottimo lavoro, tutte le operazioni fatte fin qui sono state ottime, di certo in simbiosi con Conte. Si potrà fare qualche altra cosa, soprattutto sugli esterni offensivi. Il Napoli, però, è già una squadra top pronta per affrontare tutte le competizioni. Si partirà per vincere in ogni torneo, poi vedremo cosa dirà il campo. Parole di De Bruyne e Lang? Non le ho sentite, ma credo siano di certo felici di far parte di questo progetto.

De Bruyne ha già vinto tutto e ha giocato in squadre importanti, ma la piazza di Napoli saprà trascinarlo e stimolarlo come quasi nessuno al mondo. Mi aspetto una ciliegina sulla torta? Sono sicuro che il Napoli stia provando a cogliere qualche opportunità, il club si farà trovare pronto. Il Napoli ormai ha un appeal importante a livello internazionale, soprattutto grazie ai due scudetti in tre anni. Chiunque potrebbe arrivare in una piazza così appetibile".