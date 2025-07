I 'flash' Napoli nella sabbia, Conte torna centrocampista e lo spray ghiacciato sulla schiena: le emozioni del mattino di Dimaro | FOTOGALLERY CN24

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Dodicesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 8 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

Molto interessante il lavoro visto oggi in campo: dopo l'attivazione atletica nella vasca di sabbia e con gli ostacoli a bordocampo, esercitazione sul possesso di palla con le mini-porte e poi fase difensiva sul terreno di gioco, che ha coinvolto anche Cristian Stellini, Antonio Conte ed Elvis Abbruscato. Tornato in gruppo Scott McTominay, da segnalare qualche minuto di stop per Romelu Lukaku che ha necessitato l'ausilio della bomboletta spray sulla parte bassa della schiena.

In allegato l'ampia fotogallery realizzata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Ritiro Dimaro Napoli, giorno 8: allenamento mattina | DIRETTA VIDEO

Convocati Dimaro 2025 SSC Napoli

Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Dimaro-Folgarida 2025:

Portieri : Meret, Contini, Turi, Ferrante.

: Meret, Contini, Turi, Ferrante. Difensori : Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli.

: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli. Centrocampisti : Anguissa, Zerbin, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.

: Anguissa, Zerbin, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay. Attaccanti: Lucca, Politano, Simeone, Sgarbi, Lukaku, Neres, Lang, Raspadori.

Gli esclusi sono ben sette:

Victor Osimhen, Jens Cajuste, Walid Cheddira, Michael Folorunsho, Jesper Lindstrom, Giuseppe Ambrosino e Cyril Ngonge.

Ritiro SSC Napoli a Dimaro: il palinsesto di CalcioNapoli24

Ma arriviamo al palinsesto, col programma tv completo giorno per giorno del ritiro SSC Napoli a Dimaro in diretta su CalcioNapoli24 TV. Tutti gli eventi qui riportati saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube di CalcioNapoli24 e sul canale 79 del digitale terrestre:

Giovedì 24 luglio: