Il Mattino - Il Comune di Napoli presenterà due progetti oggi a FIFA e UEFA per lo stadio Maradona: i dettagli

Ultime notizie SSC Napoli - Arrivano importanti novità da Il Mattino - nell'edizione oggi in edicola - per quel che riguarda il restyling dello stadio Maradona, perché stamattina in Comune ci sarà l'incontro con i delegati di UEFA e FIGC:

"Cosenza presenterà il master plan per la riqualificazione del Maradona con la riapertura del terzo anello. E un altro dove ci sarà il progetto completo per lo stadio con allegata la lettera inviata dal sindaco alla Regione nel quale c'è la richiesta alla Regione: servono 150 milioni per il progetto integrale. Quello di oggi sarà un incontro preliminare. I delegati Uefa e Figc entreranno nel merito delle condizioni necessarie affinché il Maradona entri agli Europei. I rappresentati di Palazzo San Giacomo, dal canto loro, punteranno sui punti di forza della città e dell'impianto. Tra questi sicuramente ci sono i trasporti pubblici: linea 2, Cumana e in prospettiva anche linea 6 portano a due passi dallo stadio. E ci sarà anche il collegamento, attraverso la linea 1, con l'aeroporto. Elementi importanti nella valutazione. Ma sicuramente per candidare il Maradona agli Europei ci sarà bisogno di altri interventi oltre alla riapertura del terzo anello, che anzi è preliminare per poter ampliare il numero di spettatori e poter effettuare i lavori senza compromettere le gare del Napoli calcio. Ma qualsiasi siano i lavori da effettuare all'ex San Paolo (che sia con pista d'atletica o meno), servono i soldi. E al momento De Laurentiis ha presentato alla Zes l'idea dello stadio a Poggioreale. Ha voglia di investire sul Maradona? E la Regione, invitata dal Comune a farlo? Nodi che andranno risolti".