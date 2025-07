Highlights Napoli a Castel di Sangro, partitella giorno 2: che gol per Raspadori e Neres | VIDEO

Ritiro Napoli a Castel di Sangro 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Allenamento mattutino del giorno 2 di ritiro a Castel di Sangro della SSC Napoli.

Ritiro Napoli a Castel di Sangro giorno 2, highlights partitella

Ventisette i giocatori in campo, divisi in due gruppi: lavoro di passaggio, scambio e tiro nella mini-porta. In panchina Billy Gilmour e Scott McTominay, che non compiono il giro di campo iniziale. Out anche Antonio Vergara e Mathias Olivera.

Siparietto che vede protagonista Antonio Conte: l'allenatore azzurro ha chiesto a tutti i bambini del summer camp in tribuna di abbassare la quantità di cori ed esultanze per i gol che vengono segnati nell'esercitazione.

Lavoro sul possesso palla, ricerca dello spazio nello stretto, poi al momento del via da parte dello staff di Conte, tiro in porta.

Infine partitella a campo ridotto, terminata 3-2 per i fucsia sui blu con le reti di Raspadori, De Bruyne e Neres; per i blu Politano e Zanoli.