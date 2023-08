Nella giornata di lunedì i portieri del Napoli sono stati impegnati in una seduta specifica con il preparatore dei portieri Alejandro Rosalen Lopez: l'esercizio prevedeva il gioco con i piedi con la possibilità di centrare una delle due mini-porte sul terreno di gioco oppure lo stesso Rosalen Lopez a distanza più ampia. Sugli scudi Pierluigi Gollini, come potete vedere nel video in allegato.